Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum

Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum

Annesi hastalanan ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Beyaz TV ve Beyaz Futbol programına ağır eleştirilerde bulundu. Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrası kendisini arayıp geçmiş olsun demeyen Beyaz TV'ye tepki gösterdi ve ''Hepinizden nefret ediyorum'' ifadelerini kullandı.

25.12.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annesi rahatsızlanan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Beyaz TV ve Beyaz Futbol için çok ağır ifadeler kullandı.

Pazartesi günü annesi rahatsızlanan ve Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programındaki yayını apar topar iptal eden Ahmet Çakar sabaha karşı sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. Çakar, pazartesi annesinin rahatsızlandığını söyleyerek akşamki canlı yayına katılamayacağını açıklamıştı.

Sosyal medyadan binlerce geçmiş olsun mesajı alan Ahmet Çakar yıllardır çalıştığı Beyaz TV'den kimsenin kendisini aramamasına isyan etti.

Annesinin rahatsızlığını ifade eden Çakar, "Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90... Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne Beyaz TV'den ne de Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol'dan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi. Benim için artık Beyaz TV sıradandır. Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ALAYINIZDAN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Çakar, "Ne genel müdür ne reklam müdürü ne de başkası... Alayınızdan nefret ediyorum. Hiç yakıştı mı? Ağabeyinizin annesi ölüm döşeğinde, sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz. Bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak. Yazıklar olsun, utanın" dedi.

Beyaz Futbol, Sosyal Medya, Ahmet Çakar, Televizyon, Beyaz Tv, Beyaz TV, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Behzat:
    sarhoş herif. 3 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ankarayi parsel parsel satan akp lı melihin oğlu 'nun kanalindanda bu beklenirdi 3 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Boş Adam 2 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Geçmiş olsun teyzemize, osuruklu Ahmet. 2 0 Yanıtla
  • e131556T65:
    çok geçmiş olsun Allah şifalar versin inşallah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
23:32 Gazze’deki ateşkes ile ilgili İsrail’den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta Gazze'deki ateşkes ile ilgili İsrail'den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta
23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
23:23 Narin cinayetinde ’aile toplantısı’ görüntüleri mahkemeye sunuldu Narin cinayetinde 'aile toplantısı' görüntüleri mahkemeye sunuldu
23:23 Fenerbahçe’den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho’yu pişman etti Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho'yu pişman etti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 18:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.