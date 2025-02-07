Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

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Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Ligin ilk ve son sırasının karşılaşacağı bu maç öncesi Ahmet Çakar, Galatasaray'ın farklı bir galibiyet alacağını tahmin etti. Çakar, Galatasaray'ın 5 veya üstü golle galip geleceğini belirtti.

07.02.2025 18:05  Güncelleme: 18:20
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Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

9 Şubat Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

"GALATASARAY FARKLA KAZANIR"

Ligin ilk sırası ile son sırasının karşılaşacağı mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar çarpıcı bir skor tahmininde bulundu. Çakar yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 5 veya üstü golle galip geleceğini belirtti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 21 haftada 57 puan toplamayı başaran Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 5 puandaki Adana Demirspor 19. sırada bulunuyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    legebeteli çelikk 55 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok İyi bildin şampiyon GS olacak 39 30 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Berabere biter 2-2 25 18 Yanıtla
    541154:
    yok hem yenılır hemde ligden cekılıp fener şampiyon olur 0 0
  • Türk:
    ferhata oe dediğinizde seviniyor ann asının bedava reklamını yapıyonuz, müşteri ve para geliyor ahaaahhahaha 16 4 Yanıtla
  • Türk:
    ferhat an anı tüm herkes skck tamam üzülme komidine 3 5 atıcaz :) 15 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    şikenin gttü ferhat gttt adam 10 6 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bu hakemi kim atadı acaba Allah yardım etsin bu hakem iç savaş çıkarır 14 1 Yanıtla
  • Türk:
    ferhat eğitimini an asından almış. an asından keffaşşelik dışında bişey öğrenmemiş ki, öğrendiğini uyguluyor :D 11 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Eeeee ne oldu şimdi!!!?? + bu tipler kendilerini bulunmamış hint kumaşı sanıyor, gülerim ağlanacak hallerine. 8 0 Yanıtla
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