Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı

04.03.2022 16:10
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nin açılışı yapıldı.

Trafik kazasında yaşamını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verildiği Ovacık Mahallesi'ndeki buz pateni pistinin açılışına Çalık'ın ailesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, tesisten şampiyon sporcular yetişmesini beklediğini ifade etti. Keçiören'e yapılan hizmetlere dikkati çeken Altınok, tesisin ücretsiz kullanılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından buz pateni pistinin kurdelesini kesen Altınok, törene katılanlar ve vatandaşlarla tesisi gezdi, hazırlanan gösteriyi izledi.

YORUMLAR
500
Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı Engelsiz sporcular olimpiyatlar için Keçiören'de yarıştı Engelsiz sporcular olimpiyatlar için Keçiören'de yarıştı

Keçiören Belediyesi, Gençlerbirliği, Turgut Altınok, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement