Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nin açılışı yapıldı.

Trafik kazasında yaşamını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verildiği Ovacık Mahallesi'ndeki buz pateni pistinin açılışına Çalık'ın ailesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, tesisten şampiyon sporcular yetişmesini beklediğini ifade etti. Keçiören'e yapılan hizmetlere dikkati çeken Altınok, tesisin ücretsiz kullanılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından buz pateni pistinin kurdelesini kesen Altınok, törene katılanlar ve vatandaşlarla tesisi gezdi, hazırlanan gösteriyi izledi.