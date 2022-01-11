Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncu, 10 Mayıs 2013'te Bakara Suresi'nin 156. ayetini paylaşmış.
Çalık'ın paylaşımında, "Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz (Bakara Suresi 156. Ayet). Hayırlı cumalar" ifadeleri yer alıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ahmet'in bu tweetini yeniden gündeme getirdi.
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