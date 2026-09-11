Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nın üçüncüsü 16-18 Eylül'de Ankara'da yapılacak
Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden merhum Ahmet Göksu anısına düzenlenen özel voleybol turnuvasının üçüncüsü, Zerenspor'un ev sahipliğinde 16-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
2026 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, Zerenspor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Kulübün açıklamasına göre Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden merhum Ahmet Göksu'nun anısına düzenlenen turnuvanın üçüncüsü, 16-18 Eylül tarihlerinde Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Turnuvada ev sahibi Zerenspor'un yanı sıra Kuzeyboru, İlbank ve Nilüfer Belediyespor Eker takımları mücadele edecek.
Ahmet Göksu'nun adını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda maçlar, ücretsiz izlenebilecek.
Kaynak: AA
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