- Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz"

İZMİR - Altınordu kaptanı Ahmet İlhan Özek, kulübün kuruluşunun 100. yılında şampiyon olarak adlarını tarihe yazdırmak istediklerini söyledi.

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon hazırlıkları İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan kaptan Ahmet İlhan Özek, 2 sezon önce Altınordu'ya geldiği yıl Süper Lig'i play-off finalinde kaybettiklerini hatırlatarak, "Geçen yıl da şampiyonluk kadar değerli ligde kalma mücadelesi verdik. Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu yıl geçen yılki kadro korundu. Ligde başarı kazanan takımların birçoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk" dedi.

Geçen sezonun son 10 haftasındaki başarı ile adlarını tarihe yazdırdıklarını belirten Ahmet İlhan Özek, "Bu sezon kendi adımıza çok önemli. Bu yıl kulübümüzün kuruluşunun 100. yılı. 100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Furkan Metin: "Hedefimiz şampiyonluk"

Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin ise yeni sezon hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Bu sezon kendimize şampiyonluk hedefi koyduk. Çok çalışıp sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" dedi. Furkan Metin, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulup, gelecek sezon sonunda yurt dışına transfer olmak istediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Altınordu'da yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri başladı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman ve futbolcular Medicana International İzmir Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.