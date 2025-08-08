Ahmet İlhan Özek: 'Şampiyonluğa inanıyoruz' - Son Dakika
Ahmet İlhan Özek: 'Şampiyonluğa inanıyoruz'

Ahmet İlhan Özek: \'Şampiyonluğa inanıyoruz\'
08.08.2025 10:36
Aliağa FK futbolcusu Özek, takımın hedeflerini ve çalışma ortamını övgüyle değerlendirdi.

Aliağa Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, "Biz şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Burada mükemmel bir oluşum var ve herkes iyi niyetli. Kalplerin düzgün olduğu yerde başarı zaten gelir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü'nde tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek, transfer süreci, kamp atmosferi ve hedeflere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin ile uzun süredir güçlü bir iletişim içinde olduklarını vurgulayarak, "Polat hocayla bağımız hiç kopmadı. Her zaman güzel bir ilişkimiz vardı ve sürekli irtibat halindeydik. Beni takımında görmek istiyordu, ben de onunla çalışmayı çok istiyordum. Teklifini duyunca çok mutlu oldum. Hani büyükler sahip çıkar ya, Polat hoca da benim için öyle biri" dedi.

Aliağa'daki ortamdan çok etkilendiğini belirten Özek, "Anlaşma sürecinde Aliağa'ya geldiğimde çok keyif aldım. Tesisler ve çalışma ortamı son derece profesyonel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Buraya çalışmaya geldik"

Afyon kampının yoğun tempoda geçtiğini dile getiren deneyimli oyuncu, "Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Uzun zamandır bu kadar yorulmamıştım ama bu da işin doğasında var. Buraya tatile değil, kondisyon yüklemeye geldik. Sezon başladığında sahada çok koşan ve etkili oyun sergileyen bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

Takım içindeki uyumdan da söz eden Özek, "Yeni transferlerin takıma hızlıca adapte olması çok önemliydi. Takıma katıldığımda arkadaşlarıma ilk olarak şunu söyledim: 'Siz bu başarıyı bu kulübe getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum' Buraya yapılan her transfer detaylı analizler sonucunda gerçekleşti. Başkanımız ve teknik heyetimizin bu süreçte büyük emeği var" dedi.

"Bu takım şampiyonluğa inanıyor"

Yeni sezondaki hedefin net olduğunu belirten Ahmet İlhan Özek, "Biz şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Burada mükemmel bir oluşum var ve herkes iyi niyetli. Kalplerin düzgün olduğu yerde başarı zaten gelir. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Taraftarlarımız şunu bilsin: Bu sene iyi bir Aliağa Futbol Kulübü izleyecekler" dedi.

"Aliağa FK ile önümde iki yıl var"

Kariyeriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özek, "Ben anı yaşamayı seven biriyim. Aliağa FK ile önümde iki yıllık bir süreç var. Sonrasını düşünmedim. Kendimi iyi hissettiğim sürece futbol oynamaya ve takımıma katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara tavsiye: "Sabredin ve çok çalışın"

Takımın genç oyuncularına da seslenen Ahmet İlhan Özek, "Burada genç kardeşlerimle sürekli konuşuyorum. Onlara hep çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Ben de gençken hep çalışıyordum ve sabrediyordum. Bir gün sıra onlara da gelecek. Şanslarını iyi kullanmaları" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ahmet İlhan Özek, Yerel Haberler, Aliağa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

