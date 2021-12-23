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Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı

23.12.2021 23:37
Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Önder Karaveli'nin takımdaki geleceğiyle ilgili olarak Çebi, "Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"NE ZAMAN BİTECEK BU ÇİLE?"

Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?

"BUNU DOĞRU BULMUYORUM"

Süper Kupa maçında hakem bulamadılar da sinir uçlarımızla oynayan bir hakemi veriyorlar. Hakem konusu ne MHK, ne TFF'nin konusudur. Eski hakemler artık vedalaşsın. Yollarını bu camiadan ayırsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Hakkıyla kim şampiyon olacaksa olsun. Kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemler atanırken neden atanıyor? Neden belli bir hesaba dayandırılmıyor? İlla birisi kalkıp, bu hakem bu maça atandı diyor, ben bunu anlamıyorum. Bunu doğru bulmuyorum.

"ALLAH EKSİKLİĞİNİ VERMESİN"

Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Önder hocayla galibiyetin gelmesi ayrı bir keyif. Hocamız benim tercihimdir, projelerime uygundur, onunla yürümeyi çok istiyorum. Hocamın Allah yolunu açık etsin.

"ÖNDER HOCAYI BEĞENİYORUM"

Ben Beşiktaş'ı idare ediyorum. Her türlü tedbirli olmak durumundayım. Ancak dediğim gibi Önder hocamızın yolu açık olsun. Önce hocamızın arkasındayım. Ona yakışır. Önder hoca Süper Kupa maçında da takımın başında olacak. Sonrasında da takımın başında olabilir. Önder hocayı beğeniyorum ve projelerime uyan bir hoca. Şans onun elinde. Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomi, yapmamız gereken transferler, altyapıdan geleceklerle ilgili Önder Hoca'nın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum.

Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı - Son Dakika
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