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Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü - Son Dakika

Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü

13.12.2021 22:55
Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü

DG Sivasspor'un futbolcusu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

DG Sivasspor'un futbolcusu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Oğuz, deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ahmet Oğuz ve Isac Cofie karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 86. dakikasında sarı kart gören Cofie cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki oyuncu deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü

Galatasaray, Ahmet Oğuz, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü - Son Dakika Spor


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