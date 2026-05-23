Ahmet Tombul Dünya Üçüncüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Tombul Dünya Üçüncüsü

Ahmet Tombul Dünya Üçüncüsü
23.05.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Yeşilayspor'un milli sporcusu Ahmet Tombul, Jujitsu Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, Antalya Yeşilay spor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye gurur yaşattığını bildirdi.

Özcan, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcunun katıldığını anımsattı.

Şampiyonada, Antalya Yeşilayspor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, kategorisinde dünya üçüncüsü olduğunu ve başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Özcan, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle bağımsızlık seferberliğini büyütmeye, gençleri sporun çatısı altında başarıyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Özcan, Antalya Yeşilayspor Kulübünün yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bağımlılıkla mücadelede gençlere koruyucu bir kalkan oluşturduğunu vurguladı.

Antalya Yeşilayspor Kulübü Başkanı Mustafa Bedel ise, "Bu başarı, inancın ve düzenli mücadelenin bir sonucudur. Kulüp olarak gençlerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuyu ve kulüp yönetimini tebrik eden Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıran Ahmet Tombul'u ve arkasındaki bu güçlü Yeşilay iradesini yürekten kutluyorum. Antalya, Türk sporuna nitelikli ve ahlaklı sporcular kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun en etkili yöntem olduğunu kaydeden federasyon genel sekreteri ve Antalya Yeşilayspor Asbaşkanı Ömer Işık ise sporla güçlenen ve hedeflerine inanan bir gençliğin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Tombul Dünya Üçüncüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:56:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Tombul Dünya Üçüncüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.