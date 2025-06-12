Ahmet Turgut'tan Gençlerbirliği'nde Yeniden Yapılanma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Turgut'tan Gençlerbirliği'nde Yeniden Yapılanma Vurgusu

12.06.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği başkan adayı Ahmet Turgut, kulübü mali sorunlardan kurtarmak için çalışacaklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübünde 14 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ahmet Turgut, "Hedefimiz net, kulübümüzü fabrika ayarlarına döndürmek istiyoruz." dedi.

Turgut, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Toplantıya, Turgut'a desteğini açıklayan bir önceki kongrenin başkan adayı Serkan Aydın da katıldı.

Gençlerbirliği'nin köklü bir çınar olduğunu ve bu sorumlulukla göreve talip olduğunu belirten Turgut, "Son yıllarda yaşanan finansal sorunlar ve yönetimsel zafiyetler kulübümüzü hak ettiği yerden uzaklaştırmıştır. İlhan Cavcav'ın mirasını tüketen bir kulüp haline gelmemiz, hepimiz adına üzüntü verici bir durumdur. Önceliğimiz, geçmişten gelen mali borçları ve sorunları çözerek kulübümüzü tekrar düzlüğe çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Adaylık sürecinin uzun bir süredir devam eden bir planın parçası olduğunu belirten Turgut, "Biz aslında Ankaralı iş adamlarıyla birlikte, eski başkanımız Niyazi Akdaş'a gidip, 'Başkanım, biz Gençlerbirliği'ni bu sıkıntılardan kurtaralım. Gelin siz başkan olun, biz birlikte yürüyelim, Gençlerbirliği'ni eski günlerine kavuşturalım.' dedik. Başkanımız teşekkür edip, 'Ben çok yoruldum, sizleri destekliyorum, yanınızdayım.' dedi. Yani biz uzun bir süredir aslında bu olayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"300 milyon liralık bir bütçeyle yola çıkıyoruz"

Ahmet Turgut, Gençlerbirliği'ni sadece sportif başarılarla değil, ekonomik bağımsızlıkla da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Bunun için güçlü bir finansal plan hazırladıklarını anlatan Turgut, "Biz yeni yönetim olarak 300 milyon lira civarında bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Bu bütçeye Süper Lig gelirleri, sponsorluklar, kamu kurum ve kuruluşların katkıları dahil değildir. Bunları dahil ettiğimizde 1,2 milyar liralık bir bütçeyle Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de ve kısa sürede Avrupa arenasında başarılı olabilecek bir kulüp haline getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'nin paralı başkanlara, paralı başkan adaylarına ihtiyacı olmamasını istiyoruz. Kulübün kendi kendini çevirebilmesi, 20-30 yıldır kulübü destekleyen bir taraftarın bile başkan olabilmesi lazım. Kulüp kendi kendini çevirsin, sürekli paralı bir başkan aramak zorunda kalmasın. En büyük temel hedefimiz bu. Bu yolda hiçbir kişisel menfaatin değil, sadece Gençlerbirliği'nin menfaatinin konuşulduğu bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz."

Eski başkan adayından destek

Toplantıda Ahmet Turgut'a desteğini açıklayan bir önceki kongrenin başkan adayı Serkan Aydın ise Gençlerbirliği'nin yeniden yapılanmasının önemine dikkati çekti.

İlhan Cavcav'ın kulübe bıraktığı mirasın önemini vurgulayan Aydın, "Yanlış yönetim stratejileri, bugün kulübü borç yükü altında ezilip paralı başkan arar hale getirdi. Bu durum içler acısıdır. Başkan adaylarının burada parasıyla değil, futbol aklıyla oturmasını temenni ediyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. Ben Ahmet kardeşime yola çıkarken her koşulda destek vereceğimi, futbolla ilgili tüm tecrübelerimi kendisine aktaracağımı ilettim. Yanında olacağım, destek olacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, ankara, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Turgut'tan Gençlerbirliği'nde Yeniden Yapılanma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:54:23. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Turgut'tan Gençlerbirliği'nde Yeniden Yapılanma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.