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- Ahmetcan Kaplan: " Avusturya'yı yenip, rövanşı almak istiyoruz"

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan:

"Yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok"

HANNOVER - Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya maçı için yaptığı açıklamada, "Bu maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, onları yenip, rövanşı almak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında sürdürüyor. Buradaki kamp merkezinde basın mensuplarına konuşan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, "Burada iki genç oyuncuyuz. Bu yaşta bu deneyimleri yaşamak bizim için çok iyi. Ayrıca çok güzel bir duygu. Milli takımın ne demek olduğunu ilerleyen yaşlarda daha iyi anlayabiliriz. Süre almıyoruz ancak dışarıda oturarak da olsa ay-yıldızlı formaya elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

"Buraya hazır geldim"

Hollanda ekibi Ajax'ta son maçlarda forma giydiğini hatırlatan Kaplan, "Buraya hazır geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, ağır çalışıyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisi ile savaşacağım. Biz her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

"Hakan ağabey kaptandan çok daha fazlası"

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine 21 yaşındaki futbolcu, "Hakan ağabey bence kaptandan çok daha fazlası. Takımı sahiplenişi verdiği röportajdan da belli. Biz ağabey olarak görüyoruz. Çok iyi bir grubumuz var. Sadece Hakan ağabey değil, bütün ağabeyler yardımcı oluyor. Bizler kulaklarımızı dışarı kapattık. Tamamen buraya odaklandık. Milli takımımız için, ülke için elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ajax'ta mental ve fiziksel olarak daha güçlü oldum"

Avrupa'ya 2 yıl önce transfer olduğunu ifade eden Ahmetcan Kaplan, "Sonrasında bir sakatlık yaşadım. Yaşam ve tempo farklı oluyor. Mental ve fiziksel olarak daha güçlü oldum. Aileden, arkadaşlardan uzak yaşıyoruz. Bu beni mental olarak daha ileri taşıdı. Avrupa'da olmak gerçekten güzel. İnşallah böyle devam ederiz" açıklamasında bulundu.

"Hayaller gerçek oldu"

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan futbolcunun Bertuğ Yıldırım olduğunu aktaran milli futbolcu, "Bertuğ ile bunun şakasını yapıyoruz. Trabzonspor'dan transfer olduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Türkiye'de doğan her çocuğun hayali burada olmaktır. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadım, Avrupa'ya transfer oldum. Şimdi buradayım. Çok mutluyum. Hayaller gerçek oldu. Avusturya maçını kazanıp, turnuvada ilerleyip, daha büyük olan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok"

Son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçın hakkında da konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Hazırlık maçlında bir talihsizlik yaşadık. Turnuvaların havası her zaman farklı olur. Mental olarak yüzde 100 hazırız. Sahada gerekenleri yapacağız. Biz yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Hoca bize Avusturya'yı bekliyoruz diye söylemişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Bu maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, onları yenip, rövanşı almak istiyoruz" diye konuştu.

Son 16 turundaki en genç takım olduklarını ifade eden Ahmetcan Kaplan, "En genç takım bizde. Ben buna genç olarak değil, yetenekli olarak bakıyorum. Yetenekli olduğu için buradalar. Bu yaşta tecrübe ediniyoruz. Bu ileride daha değerli olacak. Forma giymek, kulübede oturmak fark etmiyor. Sonuçta milli takım forması. Saha içinde ve dışında elimizden geleni yapıyoruz. Milli takım formasının değerini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Turnuvaların sürpriz sonuçlara her zaman açık olduğunu belirten Kaplan, "Milli takımın ulaşacağı yer finaldir, bunu hayal ediyoruz. Kağıt üstünde maçı o ya da bu kazanır değil turnuva sürprizlere açık. Maç maç bakıyoruz. Kazandıktan sonra en kötü yarı final oynarız diye düşünüyorum. Bunu yapacak potansiyel var. İnşallah bunu yaşatabiliriz" şeklinde konuştu.

Milli takım kampında neler öğrendikleriyle ilgili gelen bir soruya ise genç futbolcu, "Eleştirilere karşı birlik ve beraberlik ve aile olmayı öğrendim. Burası milli takım. Birbirimiz için savaşıyoruz. İnşallah böyle birlik beraberlik olduğumuz sürece en iyisini yapacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.