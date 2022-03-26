Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber - Son Dakika

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, İsrail ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 3-1'lik skorla mağlup tamamladı.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve durumu ciddi görünen Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber geldi. Yaşanan bir pozisyonda rakibinin eline basmamak için hamle yapan 19 yaşındaki stoper, pozisyon sonrasında bileğini burktu ve oyuna devam edemedi. Genç stoper, MR'ı çekilmek üzere hastaneye götürüldü. Ahmetcan'ın MR'ının çekildiği ve sonuçların temiz çıktığı öğrenildi. Genç savunmacının sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'ne de bilgi verildi.