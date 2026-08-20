Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen ile 4 Yıl İmzaladı - Son Dakika
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Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen ile 4 Yıl İmzaladı

Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen ile 4 Yıl İmzaladı
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Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sakatlığına rağmen rehabilitasyona başlayacak.

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hollanda takımı NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde adı birçok Süper Lig takımıyla da anılan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu. Bonservisi Arsenal'de bulunan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfere dair kulüp sitesine konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, "Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz. Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak. Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Ahmetcan, 2 gol kaydetmişti.

Ahmetcan Kaplan, NEC'de 22 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA

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