Aile Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Spor

Aile Komisyonu Kuruldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu, sporcu ebeveynleri için aile komisyonu kurdu ve destek verecek.

15.01.2025 13:20
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Türkiye Motosiklet Federasyonu, sporcu ebeveynlerinin yer aldığı "aile komisyonu" kurulduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada komisyonun, organizasyonlarda yaşanan sorunların azaltılması, çocuk sporcuların daha iyi şartlarda müsabakalara hazırlanması ve yarışlara katılımlarının arttırılması adına oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Motor sporlarında ailenin destek ve himayesi çok önemlidir. Şu an ülkemizi dünya arenasında gururlandıran Toprak, Can, Deniz ve Bahattin başta olmak üzere tüm başarılı sporcularımızın arkalarındaki en büyük güç aileleridir. Bizim sporumuz her ne kadar bireysel olarak görülse de arka planda başta anne ve babaların emekleri unutulamaz. Biz de çocuk ve genç sporcularımıza, gelişim süreçlerinde yaşlarına ve gereksinimlerine uygun düzeyde destek vermeye çalışacağız. Federasyon olarak kulüpler, veliler ve ailelerle işbirliği yaparak iyi birer sporcu kimliği kazanmaları yönünde hem sosyal hem de ekonomik olarak adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Motosiklet, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

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