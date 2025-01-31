Ajax 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Ajax 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

Ajax 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Ajax karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

31.01.2025 00:03
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 mağlup tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

22. dakikada uzun atılan pasta defansın arkasına sarkan Victor Osimhen'in sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Chuba Akpom'un sol taraftan ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'dan seken topu sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+3. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Remko Pasveer'da kaldı.

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado

Ajax: Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Bertrand Traore, Mika Marcel Godts (Chuba Akpom dk. 12), Brian Brobbey

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani, Jorthy Mokio, Steven Berghuis, Kristian Nökkvi Hlynsson, Gerald Alders, Chuba Akpom, Wout Weghorst, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berta Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Bertrand Traore (dk. 23) (Ajax)

Sarı kart: Victor Osimhen (Galatasaray) - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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