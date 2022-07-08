Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ajax ile Tottenham, Bergwijn'in transferi için 31,25 milyon avroya anlaştı. 24 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ajax, Bergwijn'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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