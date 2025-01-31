Ajax, Galatasaray'ı 2-1 Yendi

Spor

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 79 Mokio), Henderson (Dk. 79 Rugani), Taylor, Traore (Dk. 73 Berghuis), Godts (Dk. 12 Akpom), Brobbey (Dk. 73 Weghorst)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 90 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 61 Batshuayi), Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 61 Jelert), Mertens (Dk. 69 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Efe Akman), Osimhen

Goller: Dk. 23 Traore, Dk. 58 Fitz-Jim (Ajax), Dk. 90+4 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 53 Torreira, Dk. 79 Sanchez (Galatasaray), Dk. 72 Traore (Ajax)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de son 16 turu için play-off oynayacak.

57. dakikada Kaan Ayhan'ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei'nin ortasında Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim'e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada Brobbey'in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

66. dakikada Sara'nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi'nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.