Temsilcimiz Beşiktaş, dün adeta sakatlıklardan dolayı adeta yoktan var ettiği takımla Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Eksiklerine rağmen Ajax'a karşı iyi direnç gösteren Beşiktaş'a rakibin hocasından da övgü geldi.
İşte Erik ten Hag'ın açıklamaları:
"Beşiktaş maçında taraftarlarımız ve oyuncularımız arasındaki etkileşim çok iyiydi. Beşiktaş'ın direkten dönen topu sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi.
Herkes iyi bilsin ki Beşiktaş harika bir takım. Çok iyiler ve çok hızlı oynuyorlar. Bizim ülkemizdeki takımlara göre daha iyi bir ekip. Grupta artık Dortmund'la çekişeceğiz gibi duruyor."
Son Dakika › Spor › Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler - Son Dakika Spor