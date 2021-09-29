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Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler - Son Dakika

Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler

29.09.2021 09:10

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından temsilcimize methiyeler düzdü. Hag, "Herkes iyi bilsin ki Beşiktaş harika bir takım. Bizim ülkemizdeki takımlara göre daha iyi ve hızlı oynayan bir ekip" dedi.

Temsilcimiz Beşiktaş, dün adeta sakatlıklardan dolayı adeta yoktan var ettiği takımla Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Eksiklerine rağmen Ajax'a karşı iyi direnç gösteren Beşiktaş'a rakibin hocasından da övgü geldi.

Ajax'ın hocası Hag, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler

İşte Erik ten Hag'ın açıklamaları:

"KONTROL BİZDEYDİ"

"Beşiktaş maçında taraftarlarımız ve oyuncularımız arasındaki etkileşim çok iyiydi. Beşiktaş'ın direkten dönen topu sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi.

"HERKES İYİ BİLSİN"

Herkes iyi bilsin ki Beşiktaş harika bir takım. Çok iyiler ve çok hızlı oynuyorlar. Bizim ülkemizdeki takımlara göre daha iyi bir ekip. Grupta artık Dortmund'la çekişeceğiz gibi duruyor."

Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler

Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Erik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler - Son Dakika Spor


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