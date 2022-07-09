AK Parti İl Başkanı Sürekli, milli cimnastikçilerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Sürekli, milli cimnastikçilerle buluştu

09.07.2022 13:08
AK Parti İl Başkanı Sürekli, milli cimnastikçilerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ve antrenörleri Yılmaz Göktekin ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ve antrenörleri Yılmaz Göktekin ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Cezayir'de düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, milli sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Sporcularımız ara vermeden yeni hedeflerini belirlemiş ve antrenmanlarını sürdürüyor. Kendisi de sporcu geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlerimizin eğitim hayatı olduğu kadar spor yaşamlarına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, milli sporcularımıza destek verirken, yeni sporcuların yetişmesi noktasında da spor salonlarımızda ücretsiz eğitim programları düzenliyor. İhtiyaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanına spor salonları, olimpik havuzlar, spor kompleksleri yapılıyor gençlerimizin spora yönelmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tüm bu çalışmaların meyvesini uluslararası müsabakalarda topluyoruz."

Göktekin de Sürekli'ye teşekkür ederek, devletin desteğini her zaman güçlü bir şekilde gördüklerini dile getirdi.

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AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, AK Parti, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti İl Başkanı Sürekli, milli cimnastikçilerle buluştu - Son Dakika

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