AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Kapalı Spor Salonu'na ziyaret

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Başkanımız İsmail Çağlar Bayırcı ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Ziraat Mahallesinde hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunu ziyaret ettiler. Değerli yöneticilerimiz ve ekip arkadaşları ile hasbihal edip gençlerimize verilen fiziki ve mental hizmetleri değerlendirdiler. Salonumuzda Güreş, judo, pinpon, atıcılık, hentbol ve basketbol gibi birçok spor dalında karşılıksız hizmet verilmekte, spor dallarına uygun çok değerli ekipmanları kullanma imkanı sağlanmaktadır. Güncel teknolojiye uygun birçok materyal gençlerimizin gelişimlerinde büyük rol oynamaktadır. Örnek olarak atıcılık branşımızda bir sporcumuzun ekipman maliyetleri 300 bin TL'yi aşmaktadır. Devletimizin bu imkanları gençlerimize sağlamasından dolayı minnettarız. Gençlerimizi daha güvenli, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve öz güvenli bireyler olmaları için gerek yöneticilerimiz, ekip arkadaşları ve kıymetli spor hocalarımız ellerinden gelenin fazlası ile çalışmaktalar. Yarınlarımızın garantileri olan gençlerimize daha çok sahip çıkacağız. Bu hizmetler gönül hizmetleri ver birçok değerli gönül elçilerine sahibiz. Salonumuzdaki güreş dalında madalya alan sporcumuza, yine salonumuzdaki milli ve gönüllü sporcularımıza tebriklerimizi ileterek başarıların devamını diliyoruz. Teşekkürler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerine yer verildi.(EFE-) - KÜTAHYA