AK Parti Milletvekili Adem Çalkın'dan Şehir Stadyumu Müjdesi - Son Dakika
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Spor

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın'dan Şehir Stadyumu Müjdesi

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın\'dan Şehir Stadyumu Müjdesi

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, futbol müsabakalarının Şehir Stadyumunda oynanacağı müjdesini verdi. Kars'ta bulunan gençler artık etkinliklerini büyük bir kısmını Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirebilecek.

19.05.2024 12:42
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AK Parti Milletvekili Adem Çalkın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, futbol müsabakalarının Şehir Stadyumunda oynanacağı müjdesini verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Kars'ta bulunan Milletvekili Adem Çalkın, kentte uzun yıllardan beri her kesimin beklediği müjdeyi gençlere vererek çifte bayram yaşattı. Gençler bundan sonra başta futbol olmak üzere etkinliklerinin büyük bir kısmını Şehir Stadyumu'nda yapabilecek.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Adem Çalkın, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İçerisinde bulunduğumuz spor tesisi ile ilgili 19 Mayıs'ta size bir müjde vermek istiyorum. Valimiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah karşı tarafa bir tribün yapacağız. Tribün yapacağız ve o tribünden sonra da bu sezon maçlarımızı Kars Spor olarak inşallah burada oynayacağız. Bunun müjdesini de Gençlik Spor Bayramı'nda vermek istedim, hayırlı uğurlu olsun şehrimize" dedi.

Çalkın'ın müjdesi spor camiasında da sevinçle karşılandı. Özellikle Kars Spor'un karşılaşmalarını Şehir Stadyumu'nda oynaması gençleri de spora yöneltecek. - KARS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Adem Çalkın'dan Şehir Stadyumu Müjdesi - Son Dakika
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