 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti

Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalara başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi. Ayaydın, kulübe destek sözü verdi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti
15.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:17
Abone Ol

Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi.

Menteşe İlçesi Akyol Mahallesi'ndeki tesislere, beraberinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililerle gelen Ayaydın'ı, kulüp başkanı Menaf Kıyanç ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ayaydın'a, Kıyanç tarafından üzerinde ismi yazılan '48' numaralı Muğlaspor forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıyanç, Muğlaspor Kulüp yönetimini devraldıklarında 10 milyon lira olan borcu, 3 milyon liraya kadar düşürdüklerini ve takımın bu dönem çok iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

Yönetimde görev yapan ekiple aile olduklarını vurgulayan Kıyanç, bu sezon takımı şampiyon yapmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Ayaydın ise kentte bugün bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu anlamda Muğla'nın en önemli değerlerinden, şehrin ismini de taşıyan kulübü özellikle ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Beşiktaş Kulübünde yöneticilik ve divan kurulu üyeliği yaptığını da hatırlatan Ayaydın, Muğla'nın takımına sahip çıkmak için de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aydın Ayaydın, Milletvekili, AK Parti, Muğla, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement