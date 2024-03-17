AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu\'nu ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Alp, spor tesislerinin önemine vurgu yaparak, Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı için yeni tesisler yapacaklarını belirtti.

17.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Ziyaretinde, Türkiye Yıldız-Genç Milli Takım Seçmesi İl Baraj Yarışı ve 10 Yaş 1'inci Vize Yarışı'nı aileler, çocuklar ve gençlerle birlikte takip etti.

Özkan Alp, Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı adına bu tesislerin büyük önem taşıdığını belirterek bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu vurguladı. Alp, sporcuların aileleri ile yaptığı sohbet sırasında, "Spor tesisleri konusunda Eskişehir'de, Odunpazarı'nda büyük eksiklikler ve ihtiyaçlar var. Eskişehir amatör sporlarda Türkiye başarı sıralamasında il olarak 22. sırada. Spor faaliyetlerinde sporcularımız, gençlerimiz yüksek başarı elde ediyor. Ama altyapı tesisleşme sıralamasına baktığımızda Türkiye sıralamasında 81 il içerisinde 78'inci sıradayız. Gençlerimizin başarılarını ödüllendirmeliyiz. Onların spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmeliyiz. Tesisleşme sıralamasında da aynı başarı sıralamasında olduğu gibi en az 22. sıraya şehrimizi taşımalıyız" dedi.

Spor ve sağlık için yeni tesisler

Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini belirten Özkan Alp, "Gençlerimiz, Odunpazarı'nda benden çok fazla halısaha talep ediyor. Sadece halısaha olarak bakılmaması lazım. Tüm sporların yapılabileceği çok çeşitli salonlar ve tesisler yapacağız. Ben bunu daha önce yaptım. Sizlere söz veriyorum, tekrar yapacağım. Odunpazarı'mızı yüzme havuzları, spor salonları ve yeşil alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin neşe dolu vakit geçirebileceği bir yer haline getireceğim" şeklinde konuştu.

Genç sporculara başarılar dileyen Özkan Alp, Odunpazarı'nı daha güzel bir geleceğe taşıma konusunda toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarının altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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