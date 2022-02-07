Üye Girişi
AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi - Son Dakika

AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi

07.02.2022 11:15
AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gündoğdu Su Sporları Merkezinde incelemede bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gündoğdu Su Sporları Merkezinde incelemede bulundu.

Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bak, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, bakanlığı döneminde temeli atılan tesisisin hizmete girmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Tesisin dünyada sayılı olduğunu vurgulayan Bak, içerisinde profesyonel olarak hazırlanmış kondisyon ergometre merkezi ve aynı anda 12 sporcunun kürek çekebileceği antrenman havuzunun yer aldığını, tesisin etrafında sporcuların dinlenebileceği sosyal alan, kameriye, oturma alanı ve meyve bahçesi bulunduğunu ifade etti.

Sporcuların eğitim almaya başladığına dikkati çeken Bak, "Merkezimizde çeşitli kategorilerde 40 sporcu eğitim görüyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sporcularımız yatılı ve gündüzlü olarak da çalışmalarını sürdürebiliyor. Ayrıca kano branşında Gündüzlü Eğitim Merkezi yakın zamanda açılacak ve burada başarılı olan sporcularımız TOHM üzerinden olimpiyatlara hazırlanacak." dedi.

Bak, asıl hedeflerinin Rize'de sporcu sayısını artırmak olduğunu kaydederek, "Spor bireyin sağlıklı gelişmesi için en önemli şey. Bu nedenle gelecek nesillerin daha sağlıklı gelişimine büyük önem veriyoruz. Hedefimiz herkesin spor ile buluşması. Spor ile buluşan gençlerimizin arasından sıyrılacak bireylerin de ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmesi için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Milletvekili, Su Sporları, AK Parti, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
11:07 7 Ocak döviz kurları: Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 13,56'dan işlem görüyor
10:58 Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi
10:55 TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Rusya-Ukrayna sorunu ekmek ve gıda fiyatını olumsuz etkileyecek
10:52 PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!
10:50 Bu oranlarla hepimiz yoksuluz! Açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement