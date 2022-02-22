Üye Girişi
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti

22.02.2022 10:13
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, daha önce Trabzon'da karşılaşmaya çıktığını ve seyircilerden çok etkilendiğini açıklayan Rus tenisçi Daniil Medvedev'i kente davet etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, daha önce Trabzon'da karşılaşmaya çıktığını ve seyircilerden çok etkilendiğini açıklayan Rus tenisçi Daniil Medvedev'i kente davet etti.

Cora, AA muhabirine, Medvedev'i 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda izleme fırsatı bulduğunu, daha sonra da beğenerek takip etmeye başladığını belirtti.

Sporcunun kariyerinde önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Cora, "ABD Açık'ta Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu. Avustralya Açık ve Wimbledon turnuvalarında da önemli başarılar elde etti. Şu anda Profesyonel Tenisçiler Birliğinin sıralamasına göre teklerde dünyanın 2 numarası." diye konuştu.

Cora, böyle bir kariyere sahip yıldız bir sporcunun Trabzon'da yaşadığı anısını bir basın toplantısında dile getirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avustralya Açık finalinin ardından büyük şeylerin hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini anlattığı röportajında 15 yaşındayken Trabzon merkez kortta dolu tribünler önünde oynadığı final maçını unutamadığını söylemesi hem ülkemizde hem de Trabzon şehrimizde büyük mutluluk ve heyecan yaratmıştır. Ben de Trabzon milletvekili ve özel bir takipçisi olarak onu ülkemize ve güzel Trabzon'umuza bu anılarını tekrar yaşatmaya davet etmek istiyorum."

Cora, Rus tenisçinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "Trabzon milletvekili ve özel bir takipçiniz olarak sizi ülkemize, güzel Trabzon'umuza bu anılarınızı tekrar yaşatmaya davet etmek istiyorum." paylaşımında bulunduğunu da kaydetti.

Medvedev, Avustralya Açık finalinin ardından basın toplantısında, 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen olimpik oyunlar için "Orada belki de bin, iki bin kadar insan vardı. Çok güzeldi, orada olmak inanılmazdı. O anların hayalini kurarsınız, evet daha büyük sahnelerin." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti Putin Ayrılıkçı Bölgeleri Tanımaya Batı Yaptırıma Hazırlanıyor Putin Ayrılıkçı Bölgeleri Tanımaya Batı Yaptırıma Hazırlanıyor

Milletvekili, Avustralya, Trabzon, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Rus tenisçi Medvedev'i Trabzon'a davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement