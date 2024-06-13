Akçaabat'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Akçaabat'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen yıl sonu voleybol turnuvası, Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona erdi. Turnuvada ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren okullar belirlendi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya yoğun katılım olduğunu ve gençlerin sporla ilgilenmelerinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

13.06.2024 10:19
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde organize edilen voleybol turnuvası tamamlandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde ortaokullar ve liseler arasında her sene geleneksel hale gelen yıl sonu voleybol turnuvasının Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde tamamlandığı belirtildi.

Turnuvada ortaokul kategorisinde Yaylacık Ortaokulu birinci, Yıldızlı Ortaokulu ikinci, Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde 17 Şubat Anadolu Lisesi birinciliği, Akçaabat Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinciliği, Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya yoğun katılım olduğunu ifade etti.

Katılımcılara teşekkür eden Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

"Heyecan, azim, disiplin ve stratejinin bir arada harmanlandığı maçlar oynandı. Tabiri caizse 'filenin Akçaabatlı sultanları' filede ter döktüler. Düzenlediğimiz sportif organizasyonlara Akçaabat'taki gençlerin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerin sporla ilgilenmeleri ve iç içe olmaları bizler için gurur kaynağı oluyor, çalışma şevkimizi pekiştiriyor. Turnuvamıza katılan sporcuların her birini ve ödül alan takımları tebrik ediyorum. Gençlerin spora olan ilgisini destekleyecek sportif faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akçaabat'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçaabat'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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