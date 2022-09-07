Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak - Son Dakika
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Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

07.09.2022 11:22
Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak.

Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Eylül tarihlerinde Pescara kentinde gerçekleştirilecek atletizmde yılın son uluslararası pist şampiyonasına Akdeniz Atletizm Birliği (MAU) üyesi 28 ülke katılacak.

Toplam 40 branşta madalyaların sahibini bulacağı organizasyonda Türkiye'yi, gülle atmada Alperen Karahan, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, disk atmada Enes Çankaya, 5 bin metrede Ramazan Baştuğ, 200 metrede Anthony George Smith, yürüyüşte ise Mazlum Demir ile Evin Demir temsil edecek.

Türkiye, daha önce üç kez yapılan bu şampiyonada; 9 altın, 13 gümüş, 19 da bronz madalya elde etmişti.

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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Akdeniz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak - Son Dakika
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