Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: \'Akdeniz Oyunları\'nda bir tane tesis yapılmadı\'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Akdeniz'e bir tane tesis yapılmadığının altını çizerek, "Bunun tek nedeni dönemin belediye başkanlarının 'yer yok' demesidir. Bu gerçekten ihanettir. Akdeniz'de birçok arazi olmasına rağmen 'yerimiz yok' deyip, konuyu kapatmışlar. Çünkü sporun gelmesini istemiyorlardı" dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesini ziyaret ederek, spor adamlarıyla buluştu. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette konuşan Başkan Gültak, sporun içinden gelen biri olduğunu söyledi. Akdeniz'in kritik bir ilçe olduğunu vurgulayan Gültak, "Bana göre Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri. Çünkü burası liman şehri. Türkiye'nin en önemli limanı olduğu gibi aslında dünyanın da en önemli limanı bence. Süveyş kanalından çıktıktan sonra dünyadan gelen tüm gemilerin ilk uğrak noktası Mersin Limanı oluyor. Mersin hep liman şehri olmuştur. Fakat son 40-50 yıldır üst düzey yöneticilerinin biraz kötü yönetiminden kaynaklı liman, konutlarla, kaçak yapılarla bir şekilde baskılanmış. Ben dünyadaki birçok ülkeyi gezdim. Bir şehirde liman varsa zenginlik ve medeniyet vardır. Fakirlik olmaz. Bu limanın çok daha fonksiyonel, ön planda olması lazım. Ancak bizim yaptığımız uygulamalarla bu liman gittikçe genişliyor. O yüzden Akdeniz çok önemli" diye konuştu.
"Akdeniz Oyunları'nda bir tane tesis yapılmamış"
2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'nda Akdeniz'e bir tane tesis yapılmadığına dikkat çeken Gültak, "Neden almamış biliyor musunuz? Dönemin başkanlarının, yöneticilerinin 'yerim yok' demesi. Bu nedir biliyor musunuz, ihanettir. ya hiçbir şey almıyorsan bir tane kapalı yüzme havuzu alsaydınız. Yer mi yok, Tırmıl'da var işte. Biz şu anda yapıyoruz. Akdeniz'in birçok arazisi var. Yok demişler kapatmışlar konuyu. Neden; sporun gelmesini istemiyorlardı. Çünkü spor demek birçok konudan uzaklaşmak demek. Eğitim demek birçok konudan uzaklaşmak demek. Bunlar gelmesin ki sürekli aksiyon, kavga, kargaşa, huzursuzluk olsun. Biz gelmeden önce Akdeniz spor tesisi fakiriydi. Çocuklar artık spora, eğitime yönelmeye başladı. Yazın 10 bin çocuk farklı dallarda spor yapıyor. Bin 700, bin 800 sporcu devamlı kulübümüze geliyor. Artık dünya şampiyonları, Avrupa dereceleri gelmeye başladı. Dolayısıyla Akdeniz'e sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN
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