Kick Boks sporcusu Hatip, Konya'dan madalya ile dönmek istiyor - Son Dakika
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Kick Boks sporcusu Hatip, Konya'dan madalya ile dönmek istiyor

12.08.2022 17:03
Kick Boks sporcusu Hatip, Konya'dan madalya ile dönmek istiyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Konya'da düzenlenen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Kick Boks sporcusu Hatip Emlek ve Antrenörü Nasır Kandemir'i makamında ağırladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Konya'da düzenlenen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Kick Boks sporcusu Hatip Emlek ve Antrenörü Nasır Kandemir'i makamında ağırladı.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Antrenörü Nasır Kandemir, spora ve sporcuya her zaman destek veren Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Yarışmalarda, hem ülkemizi, hem ilçemizi ve de belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonlukla döneceğimize inanıyorum" dedi. Kick Boks sporcusu Hatip Emlek de Konya'da yapılacak oyunlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, desteğinden dolayı Başkan Gültak'a teşekkür etti.

"Sporcularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültak, zorlu koşullara rağmen Akdeniz'de geleceğin sporcularını yetiştiren, gençleri yetenekli oldukları savunma sporlarına teşvik eden, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarından madalyalarla dönen sporcular yetiştiren antrenör Nasır Kandemir'e teşekkür etti. Gültak, "Sporcumuz Hatip Emlek de Konya'da, 9'unda başlayıp 18 Ağustos'a dek sürecek olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndan 57 kiloda kick boksta Türkiye'yi temsil edecek. Biz ondan birincilik bekliyoruz. İnşallah derecesini ve madalyasını alıp kente dönecek" diye konuştu.

"Altın madalyayı al gel"

Gültak, belediyenin imkanları dahilinde, Antrenör Nasır Kandemir'in sporcu yetiştirdiği salonu da yenileyip gençlerin hizmetine açmak ve yeni sporcular yetişmesine katkı sunmak istediklerini kaydetti. Başkan Gültak; "Sporcu gençlerimize de sporun her dalına yönelen gençlerimize ve çocuklarımıza da sahip çıkacağız. Nasır Hocamızı da yalnız bırakmayacağız. Yeni şampiyonların yetişmesi dileğiyle Hatip'e başarılar diliyorum. Altın madalyayı al ve gel" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks sporcusu Hatip, Konya'dan madalya ile dönmek istiyor - Son Dakika

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