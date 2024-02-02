Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeni Mersin İdmanyurdu\'na 1 Milyon TL Destek Verecek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeni Mersin İdmanyurdu (MİY) için düzenlenen 'El Ele 1. Lig' kampanyası lansmanına katıldı. MİY'in maçlarını hiçbir zaman kaçırmadığını söyleyen Başkan Gültak, "Kanunlar gereği sadece amatör kulüplere destek verebiliyoruz. MİY yönetimine çağrımız, bir prosedür işi var, onu tamamlayın. Akdeniz Belediyesi olarak 1 milyon TL destek verelim" dedi.
Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Başkan Gültak'ın yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimi, iş adamları ve taraftarlar katıldı.
"Destekle takımımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlayabiliriz"
Lansmanda konuşan Vali Pehlivan, Mersin İdmanyurdu'nun Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulduğunu anlattı. Takımın 1925 yılından bugünlere, uzun ince bir yoldan geldiğini söyleyen Vali Pehlivan, "Hiçbir şey yapamıyorsam, maça gitme imkanım dahi yoksa bir mesaj atma suretiyle bir selam, bir başarı dileği, bir katkı göndermiş oluyorum' anlayışında olursak ve bu farkındalığı da bundan sonraki yıllarda devam ettirirsek, takımımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlayabiliriz. Bu yolla katkı sağlanacağına inanıyorum. Kalabalık toplantılarımızda da bu kampanyamızı duyurursak takımımıza çok daha fazla katkı sağlarız" şeklinde konuştu.
"Eksikler tamamlanırsa 1 milyon TL destek verelim"
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da küçük yaşlarında Mersin İdmanyurdu maçlarında su ve sakız sattığını söyledi. MİY'in maçlarını hiçbir zaman kaçırmadığını da vurgulayan Başkan Gültak, "Akdeniz'de tarihi bir Mersin evini hayata geçirdik. Ayrıca ilk kez, 'İz Bırakanlar Müzesi'ni hayata geçirdik. Bu müzenin bir odasını da Mersin İdmanyurdu'na ayırdık. İlk kez Mersin İdmanyurdu'nun yer aldığı müzemiz var. Bunlar önemli. Bu gibi değerlere sahip çıkmamız lazım. Bunlar tarihte yazılı, belgeli kalacaklar. Seçildiğimiz günden beri amatör kulüplere nakdi yardım yapıyoruz. Kanunlar gereği amatör kulüplere destek verebiliyoruz. Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimine de çağrımız, bir adres, bir prosedür işi var. Onları tamamlayın size daha önce 500 bin demiştim ama 1 milyon TL, Akdeniz Belediyesi olarak destek verelim" ifadelerini kullandı.
"Şehrimizin hakkı Süper Lig'dir"
Yeni Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ise 'El Ele 1. Lig' kampanyasıyla şehrin takımını daha yukarılara çıkaracaklarını belirterek; "İnşallah bu yolun sonu 1. Lig olacaktır. Futbolun dibe vurduğu bu şehirde hep birlikte çalışarak bir yerlere kadar geldik. Şehrimizin hak ettiği yer Süper Lig'dir. Hep birlikte el ele, omuz omuza inşallah bunu başaracağız" dedi. - MERSİN
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