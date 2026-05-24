Akdeniz Belediye Spor BAL'a yükseldi
Akdeniz Belediye Spor BAL'a yükseldi

Akdeniz Belediye Spor BAL\'a yükseldi
24.05.2026 13:33  Güncelleme: 13:35
Süper Amatör Play-Off Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediye Spor, Play-Out final maçında Anamur Belediye Spor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Mersin Stadyumunda oynanan kritik karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin ilk yarısında oyunda üstünlüğü ele alan Akdeniz Belediye Spor, 21. dakikada Batuhan Denizyılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Anamur Belediye Spor, 59. dakikada Şerafettin Canpolat'ın golüyle eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşma uzatma dakikalarına taşındı.

Uzatma bölümlerinde baskısını artıran Akdeniz Belediye Spor, 100. dakikada Erhan Çınar'ın kafa golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Akdeniz temsilcisi, adını Bölgesel Amatör Lig'e yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Mersin Stadyumunda büyük sevinç yaşandı. Futbolcular ve taraftarlar BAL'a yükselmenin coşkusunu birlikte kutladı.

Düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupası, Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz tarafından Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e takdim edildi.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Şener, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, "Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyan takımımız bugün emeğinin karşılığını aldı. Oyuncularımız son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayarak büyük bir karakter ortaya koydu. Akdeniz ilçemizi ve Mersin'i Bölgesel Amatör Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

Karşılaşmayı Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Durmuş Deniz, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda taraftar da tribünden takip etti.

Bu sonuçla Akdeniz Belediye Spor yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazanırken, Anamur Belediye Spor ise lige veda etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
