Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Akdeniz Belediyesinin, geleneksel hale getirdiği ve her yaz yüzlerce çocuğun yüzme öğrendiği ücretsiz kursların bu yılki ayağı da başlıyor. Kurulumu tamamlanan portatif havuzda kurslar yarın başlayacak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ve ilçe sınırlarında yaşayan çocukların katılabileceği yüzme kursları için Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzeri eski Çocuk Esirgeme Kurumu doğusundaki 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkında portatif yüzme havuzu kuruldu. Bu yılki yüzme kursuna 2009-2015 yılları arasında doğan çocukların başvuruları alınırken, kontenjanla sınırlı kurs, yarın yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar gözetiminde başlayacak.

"Havuzlar çocuklarımızı bekliyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ailelere çağrıda bulunarak, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmeleri için çocuklarını yüzme kursuna kayıt yaptırmalarını istedi. Çocuklara da seslenen Gültak, "Sevgili çocuklarımız; yaz geldi, okullarınız tatile girdi. Yüzme havuzumuz da doldu, eğitmenlerimiz yerini aldı ve sizleri bekliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarımız 28 Haziran 2022 Salı günü başlıyor. En kıymetli varlığımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, yüzme havuzunda hem arkadaşlarıyla gönlünce eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. Böylelikle Akdeniz'de havuza veya denize gidemeyen, yüzme bilmeyen hiçbir çocuğumuz kalmayacak" dedi.

Akdenizli binlerce çocuk yüzme öğrendi

Yerel seçimler sırasında Akdenizli anneler ve çocuklarına söz veren Başkan Gültak, 2019 ve 2020 yılları içinde, ilçe sınırlarındaki okul bahçelerine yüzme havuzları kurdurmuş, böylelikle havuzları dezavantajlı durumdaki çocukların ayağına getirmişti. Bu havuzlar sayesinde yüzme havuzuna veya denize gidemeyen 5 bini aşkın çocuk, hem yüzme öğrenmiş hem de yaz tatilinin tadını çıkarmıştı. - MERSİN