Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor

27.06.2022 14:44
Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Akdeniz Belediyesinin, geleneksel hale getirdiği ve her yaz yüzlerce çocuğun yüzme öğrendiği ücretsiz kursların bu yılki ayağı da başlıyor.

Akdeniz Belediyesinin, geleneksel hale getirdiği ve her yaz yüzlerce çocuğun yüzme öğrendiği ücretsiz kursların bu yılki ayağı da başlıyor. Kurulumu tamamlanan portatif havuzda kurslar yarın başlayacak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ve ilçe sınırlarında yaşayan çocukların katılabileceği yüzme kursları için Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzeri eski Çocuk Esirgeme Kurumu doğusundaki 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkında portatif yüzme havuzu kuruldu. Bu yılki yüzme kursuna 2009-2015 yılları arasında doğan çocukların başvuruları alınırken, kontenjanla sınırlı kurs, yarın yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar gözetiminde başlayacak.

"Havuzlar çocuklarımızı bekliyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ailelere çağrıda bulunarak, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmeleri için çocuklarını yüzme kursuna kayıt yaptırmalarını istedi. Çocuklara da seslenen Gültak, "Sevgili çocuklarımız; yaz geldi, okullarınız tatile girdi. Yüzme havuzumuz da doldu, eğitmenlerimiz yerini aldı ve sizleri bekliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarımız 28 Haziran 2022 Salı günü başlıyor. En kıymetli varlığımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, yüzme havuzunda hem arkadaşlarıyla gönlünce eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. Böylelikle Akdeniz'de havuza veya denize gidemeyen, yüzme bilmeyen hiçbir çocuğumuz kalmayacak" dedi.

Akdenizli binlerce çocuk yüzme öğrendi

Yerel seçimler sırasında Akdenizli anneler ve çocuklarına söz veren Başkan Gültak, 2019 ve 2020 yılları içinde, ilçe sınırlarındaki okul bahçelerine yüzme havuzları kurdurmuş, böylelikle havuzları dezavantajlı durumdaki çocukların ayağına getirmişti. Bu havuzlar sayesinde yüzme havuzuna veya denize gidemeyen 5 bini aşkın çocuk, hem yüzme öğrenmiş hem de yaz tatilinin tadını çıkarmıştı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 ABD'de korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu, çocuğun annesi tutuklandı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:16 TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement