Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin dışında Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan katılacak.
THF Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 15'er dakikalık üç devre şeklinde oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak - Son Dakika Spor