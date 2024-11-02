Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarıları Adana'da Başladı

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- Akdeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı Adana'da başladı

ADANA - Adana'da 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda sezonun üçüncü yarışı başladı.

Adana Off-Road yarışı, Akdeniz Motorsporları ve Off-Road Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle merkez Çukurova ilçesindeki Örcün Kamp Alanı'nda başladı.

20 araç ve 40 sporcu Çatalan Köprüsü üzerinde start seremonisinde buluştu.

"Adana'ya yarışlar gelecek"

Seremoni öncesi İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Spor Kulübü Başkanı Salih Ünsal, tüm sporseverleri yarışlara davet ederek, "2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın üçüncü ayağını Adana'ya taşıdık. Çok mutluyuz, inşallah kazasız bir yarış atlatacağız. 21 şehirden 40 sporcu gelecek. Bu yarışı başarıyla atlatırsak devamı Adana'ya gelecek" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar, büyük bir aksiyon yaşayacak"

Yarışmadaki tek kadın pilot olan Şendağ Öztoprak ise, "Toplam 40 sporcu olacak ve tek kadın co-pilot benim. Vatandaşlar, büyük bir aksiyon yaşayacak. İnşallah kazasız bir yarış olur. Bu yarışların Adana'da devamlılığı artacak. İnşallah kadın sporcularımız da artar" dedi.

Yarışlar yarın saat 11.00'den itibaren Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenecek.