Akdeniz Oyunları'nda 14 milli judocu tatamiye çıkacak - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda 14 milli judocu tatamiye çıkacak

24.06.2022 16:23
Akdeniz Oyunları'nda 14 milli judocu tatamiye çıkacak

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda judo branşında Türkiye'yi 7'si kadın 14 sporcu temsil edecek.

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda judo branşında Türkiye'yi 7'si kadın 14 sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına mücadele edecek kadın sporcular şöyle:

"48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kayra Sayit."

Erkek milli judocular ise şu isimlerden oluşuyor:

"60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 Ejder Toktay, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda 14 milli judocu tatamiye çıkacak - Son Dakika

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