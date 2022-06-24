Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına mücadele edecek kadın sporcular şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Akdeniz Oyunları'nda 14 milli judocu tatamiye çıkacak - Son Dakika

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