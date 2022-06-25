Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak

25.06.2022 12:46
Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak

Cezayir'de bugün başlayacak Akdeniz Oyunları'ndaki açılış seremonisi TSİ 23.00'e alındı.

Cezayir'de bugün başlayacak Akdeniz Oyunları'ndaki açılış seremonisi TSİ 23.00'e alındı.

Daha önce TSİ 21.00'de yapılacağı açıklanan açılış seremonisinin TSİ 23.00'e alındığı bildirildi.

Geçit törenine 8. sırada çıkacak Türkiye'de, Türk bayrağını milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.

Açılış seremonisi, Cezayir'in kültürel dansları ve havai fişek gösterileriyle sona erecek.

Oran kentinde toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak - Son Dakika
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