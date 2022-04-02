Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev - Son Dakika

Türkiye Triatlon Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Korhan Kılıçoğlu, Akdeniz Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Melilla şehrinde, İspanya, Mısır, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Tunus, İtalya, Malta, Portekiz ve Romanya'nın katılımıyla bugün gerçekleştirilen Akdeniz Triatlon Federasyonu Genel Kurulu'nda Korhan Kılıçoğlu'nun George Yerolimpos'un başkanlığını üstleneceği yönetime girdiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Henüz mart ayında Türkiye'ye Avrupa Triatlon Birliği'nin verdiği üç ödülün mutluluğunu yaşarken Akdeniz Triatlon Birliği'nin ülkemize biçtiği bu yeni rol, bir kez daha gururlanmamıza sebep oldu. Artık büyük bir açıklıkla söyleyebiliriz ki; Türkiye, Avrupa'da triatlon branşına yön veren önemli aktörlerden biri olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.