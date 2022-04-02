Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev

02.04.2022 22:11
Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev

Türkiye Triatlon Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Korhan Kılıçoğlu, Akdeniz Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Korhan Kılıçoğlu, Akdeniz Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Melilla şehrinde, İspanya, Mısır, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Tunus, İtalya, Malta, Portekiz ve Romanya'nın katılımıyla bugün gerçekleştirilen Akdeniz Triatlon Federasyonu Genel Kurulu'nda Korhan Kılıçoğlu'nun George Yerolimpos'un başkanlığını üstleneceği yönetime girdiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Henüz mart ayında Türkiye'ye Avrupa Triatlon Birliği'nin verdiği üç ödülün mutluluğunu yaşarken Akdeniz Triatlon Birliği'nin ülkemize biçtiği bu yeni rol, bir kez daha gururlanmamıza sebep oldu. Artık büyük bir açıklıkla söyleyebiliriz ki; Türkiye, Avrupa'da triatlon branşına yön veren önemli aktörlerden biri olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Türkiye Triatlon Federasyonu, WUP ile sponsorluk anlaşması imzaladı Türkiye Triatlon Federasyonu, WUP ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Triatlon, Romanya, Türkiye, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:38 Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanları şaşkına dönüyor!
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 22:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz Triatlon Federasyonundan Türk yöneticiye görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement