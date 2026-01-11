Kros sporcuları Türkiye Şampiyonası için ter döktü - Son Dakika
Spor

Kros sporcuları Türkiye Şampiyonası için ter döktü

Kros sporcuları Türkiye Şampiyonası için ter döktü
11.01.2026 19:16  Güncelleme: 19:22
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Kros Gençler ve Yıldızlar A-B Grup Yarışları'na 14 ilden 322 sporcu katıldı. Yarışmalarda başarı gösteren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Kros Gençler ve Yıldızlar A-B Grup Yarışları'nda 14 ilden 322 sporcu dereceye girebilmek ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Kros Gençler ve Yıldızlar A-B Grup Yarışları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Akhisar ilçesi Gölet mevkiinde gerçekleştirildi.

Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya olmak üzere 14 ilden 149 kız ve 173 erkek sporcu olmak üzere toplam 322 atlet yarışmalara katıldı. Sporcular; 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için yoğun rekabet içinde mücadele etti.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gün boyunca devam eden yarışmalarda genç sporcular, hem ferdi hem de takım kategorilerinde en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük efor sarf etti. Yarışmaların tamamlanmasının ardından, takım ve ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Sporculara madalya ve katılım belgeleri; Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu, Akhisar Belediye Başkanlığı Tesisler Müdürü Recep Burkay, Atletizm İl Temsilcisi Nihat Sarıdağ ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kros sporcuları Türkiye Şampiyonası için ter döktü - Son Dakika

Kros sporcuları Türkiye Şampiyonası için ter döktü
