Akhisar Spor Kompleksi Yenileme Çalışmalarının Yüzde 70\'i Tamamlandı

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu 1960'lı yıllarda yapılan ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Akhisar Spor Kompleksinin yüzde 70 oranında yenilendiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "TBMM 12. ve 13. Dönem Manisa Milletvekilliği döneminde rahmetli amcam Nahit Yenişehirlioğlu'nun Akhisar'ımıza kazandırdığı Spor Kompleksi'nin yenilenmesi için bir süredir yakından takip ettiğim çalışmalar tamamlanmak üzere. Akhisar Spor Kompleksi'nin bakım ve onarımında önemli aşamalar kaydedilmiş süreç yüzde 70 oranında tamamlanmıştır. Kapsamı; 550 kişilik tribün, çevre düzenlemesi, aydınlatma, tartan koşu pisti ve bisiklet yolu olan Tribün ve Çevre Düzenlemesi işi 16 Şubat 2023 tarihinde tamamlanmıştı. Güçlendirme ve güçlendirme sonrası onarım ile idari bina ikmal işi ve çevre düzeni yapılması ve Kapalı spor salonumuzun dış cephe yenileme işlerinin ihale süreci devam ediyor. En kısa sürede ilçemizi, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi daha fonksiyonel bir Spor Kompleksi ile buluşturacak olmaktan dolayı heyecanlı; bu projenin yenilenme sürecine katkı sağlama imkanı bulduğum için gururlu ve mutluyum. Akhisar'ımıza hayırlı olsun." - MANİSA