Akhisarlı Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Akhisarlı Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Akhisarlı Sporcular Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
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Kahramanmaraş'ta yapılan dağ bisikleti yarışında Akhisarlı sporcular 2 birincilik, 6 ikincilik kazandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı'nda mücadele eden Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Akhisarlı bisikletçiler organizasyonda 2 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Bisiklet sezonunun önemli organizasyonlarından Türkiye Şampiyonası 6. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Yarışlarda Akhisarlı sporcular da farklı yaş ve kategorilerde mücadele ederek kürsüde yer aldı.

Akhisarlı sporculardan peş peşe dereceler

26 Ağustos'ta gerçekleştirilen Short Track (XCC) yarışlarında U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin üçüncü, U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinci, U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, U15 Kadınlar kategorisinde ise İlknur Buğlem Karataş ikinci oldu.

27 Ağustos'ta gerçekleştirilen Cross Country (XCO) yarışlarında da Akhisarlı sporcular başarılarını sürdürdü. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin üçüncü, U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinci, U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, U15 Kadınlar kategorisinde ise İlknur Buğlem Karataş üçüncü sırada yer aldı.

Aynı gün düzenlenen Short Track (XCC) yarışında U19 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Nazife Tunçel, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Nazife Tunçel'den ikinci şampiyonluk

28 Ağustos'ta gerçekleştirilen Cross Country (XCO) yarışında da Nazife Tunçel fırtınası esti. U19 Kadınlar kategorisinde yarışan Akhisarlı sporcu, bir kez daha rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası etabını birinci tamamladı.

Akhisarlı sporcuların elde ettiği dereceler ilçede büyük sevinç yaşatırken, genç bisikletçilerin ulusal organizasyondaki başarılı performansları dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarlı Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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