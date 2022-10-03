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Akhisarspor 1 puana abone

03.10.2022 11:41
Akhisarspor 1 puana abone

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Transfer yasağıyla 14 yıl sonra düştüğü ligde sezona Malatya Arguvanspor ve Bursa Yıldırımspor'la golsüz berabere kalarak başlayan Akhisar, Erbaaspor'a evinde 2-1 yenildikten sonra Eeler 09 SFK'yla 3-3, son maçta ise Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Futbol direktörlüğü görevine getirilip takımı yöneten eski yıldızı Thefanis Gekas idaresinde henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlı ekip, 5 haftada 4 puanda kaldı. Futbolculuğu döneminde attığı gollerle Avrupa çapında yıldız olup ülkesinin milli takımında da forma giyen Gekas'ın çalıştırdığı Akhisarspor, 5 maçta 5 kez ağları sarsabildi.


- Akhisar
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya, Akhisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor 1 puana abone - Son Dakika

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