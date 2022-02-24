Akhisarspor çare bulamadı - Son Dakika
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Akhisarspor çare bulamadı

24.02.2022 12:25
Akhisarspor çare bulamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4'üncü mağlubiyetini lider Pendikspor önünde alarak düşme hattında kalan Akhisarspor, kötü gidişe bir türlü engel olamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4'üncü mağlubiyetini lider Pendikspor önünde alarak düşme hattında kalan Akhisarspor, kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Ligde 7 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlı ekip, evinde başa baş bir oyun ortaya koyduğu güçlü rakibine 89'uncu dakikada yediği tek golle teslim oldu. 2019 yılında Süper Lig'den, geçen sezon da 1'inci Lig'den düşen, transfer yasağı nedeniyle sezon başında ve devre arasında genç ağırlıklı kalan kadrosunu takviye edemeyen Akhisar, grupta 23 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.


- Akhisar
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Futbol Federasyonu, Pendikspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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