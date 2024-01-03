Akhisarspor, ikinci yarıya hazırlanıyor

Manisa'nın TFF 3. Lig'deki iki temsilcisinden biri olan Akhisarspor ligin ikinci yarısına yoğun bir tempoda hazırlanıyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor Yılmaz Atabarut Spor Tesisleri'nde ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Öner Alanç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı yakından takip etti. 3. Lig 3. Grupta mücadele veren Akhisarspor 2023-2024 Sezonunun ilk yarısını oynadığı 14 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle tamamladı. 10 gol atıp 37 gol yiyen yeşil siyahlı ekip, eksi 27 averaj ve 11 puanla 12. sırada yer aldı. - MANİSA