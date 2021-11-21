Akhisarspor seri başlatamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Geçen hafta Eskişehirspor'u 3-0 yenerek umutlanan yeşil-siyahlılar Bursa deplasmanında umduğunu bulamadı. Teknik direktör Muhammet Yılmaz kötü bir sonuçla evlerine döndüklerini belirterek, "Seri başlatmak istiyorduk. Maçın ilk 20 dakikası dolmadan 2 gol birden yedik. Erken gelen goller bizim oyunumuzu etkiledi. Ardından maçı çeviremedik ve beklemediğimiz bir sonuç aldık" dedi.



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