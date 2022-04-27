Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı

27.04.2022 14:27
Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl Finali yarışmacı öğrencilerin tatlı rekabetine sahne oldu.

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl Finali yarışmacı öğrencilerin tatlı rekabetine sahne oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, stratejik hamlelerin yapıldığı organizasyonda dereceye giren sporcuların, Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edeceğini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Gaziantep İl Finali, ilçe yarışmalarında dereceye giren 110 yarışmacı öğrencinin katılımıyla İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlendi. 7 farklı oyunda yarışan öğrencileri; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu ve çok sayıda öğretmen yalnız bırakmadı. Küre, Mangala, Equilibrio, Reversi, Q-bitz ve Kulami gibi oyunlarının yer aldığı organizasyonda birinci olan öğrenciler, 10-12 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır'da düzenlenecek olan 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Gaziantep'i temsil edecekler.

Faaliyetler yaygınlaşacak

Sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların çok yönlü gelişimine olan katkısına dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Bu etkinliğin düzenlenmesine destek veren ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Milli Eğitim camiamızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla ilçemiz genelindeki tüm ilkokullara akıl ve zeka oyunları setleri armağan ettik. Şu anda tüm kademelerdeki okullarımızda akıl ve zeka oyunları faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve okullarımızda oyun setlerinin yer alabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimizin organizasyona olan ilgilerinden oldukça mutlu oldum. 7 ayrı oyun üzerinden gerçekleştirilen yarışmalar neticesinde 10 öğrencimiz, Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Çocuklarımızın akademik alanda başarılı olmaları çok kıymetli. Ancak sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmaları da bir o kadar önemli ve kıymetli. İnşallah öğrencilerimiz, Türkiye Şampiyonası'ndan da başarıyla dönecekler. Organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı
Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı
Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı
Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te yeğeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü Gaziantep'te yeğeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti

Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:20 200 lira ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı'ndan iktidara tepki: Pazara çıksalar 3 günlük ömürleri kalmadığını anlayacaklar
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement