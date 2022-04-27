Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl Finali yarışmacı öğrencilerin tatlı rekabetine sahne oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, stratejik hamlelerin yapıldığı organizasyonda dereceye giren sporcuların, Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edeceğini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Gaziantep İl Finali, ilçe yarışmalarında dereceye giren 110 yarışmacı öğrencinin katılımıyla İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlendi. 7 farklı oyunda yarışan öğrencileri; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu ve çok sayıda öğretmen yalnız bırakmadı. Küre, Mangala, Equilibrio, Reversi, Q-bitz ve Kulami gibi oyunlarının yer aldığı organizasyonda birinci olan öğrenciler, 10-12 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır'da düzenlenecek olan 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Gaziantep'i temsil edecekler.

Faaliyetler yaygınlaşacak

Sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların çok yönlü gelişimine olan katkısına dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Bu etkinliğin düzenlenmesine destek veren ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Milli Eğitim camiamızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla ilçemiz genelindeki tüm ilkokullara akıl ve zeka oyunları setleri armağan ettik. Şu anda tüm kademelerdeki okullarımızda akıl ve zeka oyunları faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve okullarımızda oyun setlerinin yer alabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimizin organizasyona olan ilgilerinden oldukça mutlu oldum. 7 ayrı oyun üzerinden gerçekleştirilen yarışmalar neticesinde 10 öğrencimiz, Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Çocuklarımızın akademik alanda başarılı olmaları çok kıymetli. Ancak sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmaları da bir o kadar önemli ve kıymetli. İnşallah öğrencilerimiz, Türkiye Şampiyonası'ndan da başarıyla dönecekler. Organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP