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CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı•
Büyük heyecana sahne olması beklenen ve 0-0 biterek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ortaya çıkan istatistikleri herkesi şaşırttı.
Fenerbahçe'nin 0, Galatasaray'ın ise 1 isabetli şut ile tamamladığı derbide tam 45 kez faul yapılırken, 7 futbolcu da sarı kart gördü.
Yapulan fauller nedeniyle sürekli duran derbide topun 43 dakika oyunda kaldığı öğrenildi. Bu durumu gören futbolseverler, "Derbide ikinci yarı oynanmamış" yorumlarını yaptı.
Son Dakika › Spor › Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış - Son Dakika