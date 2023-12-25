Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

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Büyük heyecana sahne olması beklenen ve 0-0 biterek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ortaya çıkan istatistikleri herkesi şaşırttı.

TEK İSABETLİ ŞUT, 45 FAUL 7 SARI KART

Fenerbahçe'nin 0, Galatasaray'ın ise 1 isabetli şut ile tamamladığı derbide tam 45 kez faul yapılırken, 7 futbolcu da sarı kart gördü.

"İKİNCİ YARI OYNANMAMIŞ"

Yapulan fauller nedeniyle sürekli duran derbide topun 43 dakika oyunda kaldığı öğrenildi. Bu durumu gören futbolseverler, "Derbide ikinci yarı oynanmamış" yorumlarını yaptı.