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Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış - Son Dakika
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Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Net pozisyonun olmadığı 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde top sadece 43 dakika oyunda kaldı. Bu istatistiği öğrenen futolseverler, ''Derbide bir yarı oynanmış'' yorumlarında bulundu.

25.12.2023 - 11:22,  Güncelleme: 11:36
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Büyük heyecana sahne olması beklenen ve 0-0 biterek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ortaya çıkan istatistikleri herkesi şaşırttı.

TEK İSABETLİ ŞUT, 45 FAUL 7 SARI KART

Fenerbahçe'nin 0, Galatasaray'ın ise 1 isabetli şut ile tamamladığı derbide tam 45 kez faul yapılırken, 7 futbolcu da sarı kart gördü.

Akıllara durgunluk verecek iş! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde meğerse tek devre oynanmış

"İKİNCİ YARI OYNANMAMIŞ"

Yapulan fauller nedeniyle sürekli duran derbide topun 43 dakika oyunda kaldığı öğrenildi. Bu durumu gören futbolseverler, "Derbide ikinci yarı oynanmamış" yorumlarını yaptı.

Akıllara durgunluk verecek iş! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde meğerse tek devre oynanmış
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış - Son Dakika
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