Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak - Son Dakika
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Spor

Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun katıldığı bir yayında ortaya attığı uçuk iddia büyük ses getirdi. Bayraktaroğlu "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da farkında" ifadelerini kullandı.

23.02.2025 15:34  Güncelleme: 16:07
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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun katıldığı ZankaTV YouTube canlı yayınında aktardığı bir iddia sosyal medya üzerinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"MHP İÇİNDEN DUYUMLAR ALDIM"

MHP içinden duyumlar aldığını öne süren Bayraktaroğlu, Fenerbahçe'nin bu yıl Süper Lig'de şampiyon olması halinde Başkan Ali Koç'un MHP'nin başına geçeceğini söyledi.

Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak
Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BUNUN FARKINDA"

TFF ve iktidarın Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini belirten Bayraktaroğlu akıllara ziyan bir iddiada bulunarak "Ali Koç'un Fenerbahçe'den sonraki durağı MHP genel başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumun farkında" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE BAŞKAN SEÇİLECEK"

Bayraktaroğlu yayındaki sözlerini şöyle devam ettirdi; "Ali Koç takımı şampiyon olursa çok kısa bir sürede MHP başkanlığı için devreye girecek. Ve çok büyük ihtimalle başkan seçilecek. Koç'un arkasına 30 milyona yakın Fenerbahçe gönüllüsünü aldığını düşünebiliyor musunuz? MHP bugüne kadar hiç böyle bir kitleyle hareket etmedi."

Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP\'nin Genel Başkanı olacak

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Son Dakika Spor Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Beni boş ver:
    devlet bahçeli'yi öldürseler bile taputuyla birlikte o koltukta kalmak ister. Uyanıkken rüya görmek böyle bir şey olsa gerek 20 109 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    hassssiktir ...???? 41 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    rambo da fenere baskan olucakmis ben de oyle duyum aldim. 33 3 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Ali Başkana Da Böylesi yakışır Koç Koç gibi adam arkandayız Başkan Koç helal olsun sana seni çekemeyenlere balyoz girsin 9 25 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    binasından çıkılmıyor nedense ama siyasete asla girmez. spor burada etkili araç. halkı tahrik ederek insanları futbol ortamında tutup ğlke sorunları arka planda kalıyor :) 32 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bunamış la bu :)) 21 6 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Başka bir çözüm bulamadılar, en son çare Ali Koç gibi adamı MHP ye yakıştırdılar. Cumhur ittifakını bozup Tüsiad’ı başa geçirir artık. ?? 18 5 Yanıtla
  • Hasan Gaga:
    kurt yerine koç amblemi de gelir artık ?????? 11 7 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    hadi len, saçmalamış, koç un iflası demektir 6 2 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    dal yapragı 7 0 Yanıtla
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