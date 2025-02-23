Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun katıldığı ZankaTV YouTube canlı yayınında aktardığı bir iddia sosyal medya üzerinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
MHP içinden duyumlar aldığını öne süren Bayraktaroğlu, Fenerbahçe'nin bu yıl Süper Lig'de şampiyon olması halinde Başkan Ali Koç'un MHP'nin başına geçeceğini söyledi.
TFF ve iktidarın Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini belirten Bayraktaroğlu akıllara ziyan bir iddiada bulunarak "Ali Koç'un Fenerbahçe'den sonraki durağı MHP genel başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumun farkında" ifadelerini kullandı.
Bayraktaroğlu yayındaki sözlerini şöyle devam ettirdi; "Ali Koç takımı şampiyon olursa çok kısa bir sürede MHP başkanlığı için devreye girecek. Ve çok büyük ihtimalle başkan seçilecek. Koç'un arkasına 30 milyona yakın Fenerbahçe gönüllüsünü aldığını düşünebiliyor musunuz? MHP bugüne kadar hiç böyle bir kitleyle hareket etmedi."
Son Dakika › Spor › Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak - Son Dakika
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