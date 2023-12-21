Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı.

Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce antrenör Hakan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran takımın, sezonun ikinci yarısı için antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladığı belirtildi.

55 yaşındaki tecrübeli antrenörün, Akkuş Belediyespor'un bu hafta deplasmanda Develi Belediyespor ile oynayacağı müsabakada takımın başında olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ercan Çayıroğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alabilmek ve Efeler Ligi'nde kalıcı olabilmek için kadro yapılanmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda tecrübeli antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladıklarını belirten Çayıroğlu, "Bunun yanı sıra takımımızı yeni transferlerle güçlendirmeyi planlıyoruz. Transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u renklerimize bağladık. Hem antrenörümüzle hem de yeni oyuncularımızla daha güçlü bir Akkuş Belediyespor'u ligin ikinci yarısında taraftarlarımıza izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Lale ise Akkuş Belediyespor'un başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.