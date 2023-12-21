 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı. Takımın başkanı Ercan Çayıroğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alabilmek ve Efeler Ligi'nde kalıcı olabilmek için kadro yapılanmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı
21.12.2023 - 18:19,
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı.

Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce antrenör Hakan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran takımın, sezonun ikinci yarısı için antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladığı belirtildi.

55 yaşındaki tecrübeli antrenörün, Akkuş Belediyespor'un bu hafta deplasmanda Develi Belediyespor ile oynayacağı müsabakada takımın başında olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ercan Çayıroğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alabilmek ve Efeler Ligi'nde kalıcı olabilmek için kadro yapılanmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda tecrübeli antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladıklarını belirten Çayıroğlu, "Bunun yanı sıra takımımızı yeni transferlerle güçlendirmeyi planlıyoruz. Transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u renklerimize bağladık. Hem antrenörümüzle hem de yeni oyuncularımızla daha güçlü bir Akkuş Belediyespor'u ligin ikinci yarısında taraftarlarımıza izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Lale ise Akkuş Belediyespor'un başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

voleybol, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı - Son Dakika


18:18
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55
Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54
Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:35
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:34
Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım? Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:19
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27
Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu

Son Dakika
18:18 Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55 Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54 Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:34 Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:35 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:19 Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27 Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 18:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuş Belediyespor, antrenör Aykut Lale ile anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement