Akkuş Belediyespor, Arkas Spor Maçına Hazır - Son Dakika
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Spor

Akkuş Belediyespor, Arkas Spor Maçına Hazır

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Arkas Spor maçına olumlu bir moral ile hazırlanıyor.

26.11.2024 13:47
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akkuş Spor Salonu'nda çalışmalarını tamamlayan takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, geçen hafta Fenerbahçe Medicana karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi.

Ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin takımda moralleri bozduğunu ifade eden Uslu, Fenerbahçe galibiyetinin camiaya çok iyi geldiğinin altını çizdi.

Takıma son olarak Brezilyalı smaçör Leonardo Nascimento'nun dahil olduğunu belirten Uslu, bu oyuncunun katkısıyla daha güçlendiklerini vurguladı.

Uslu, Arkas Spor maçını da kazanarak ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerinin altını çizdi.

Rakiplerinin karşısına moral bulmuş ve toparlanmış bir takım olarak çıkacaklarına işaret eden Uslu, tüm sporcularının galibiyeti istediğini sözlerine ekledi.

Akkuş Belediyespor, ligin 10. haftasında yarın saat 19.00'da Arkas Spor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akkuş Belediyespor, Arkas Spor Maçına Hazır - Son Dakika

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